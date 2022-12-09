Сам памятник гражданской архитектуры, построенный в 1863 году, находится на улице Дворцовой, 5А в Александровском саду. В свое время в здании по очереди гостили три последних императора России — от Александра II до Николая II, а во время немецкой оккупации здание заняли войска Вермахта. Сейчас Атаманский дворец функционирует как музей.