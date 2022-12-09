В четверг, 8 декабря, в реестре появилось положительное заключение Госэкспертизы на проект капитального ремонта музея Атаманский дворец в Новочеркасске.
Сам памятник гражданской архитектуры, построенный в 1863 году, находится на улице Дворцовой, 5А в Александровском саду. В свое время в здании по очереди гостили три последних императора России — от Александра II до Николая II, а во время немецкой оккупации здание заняли войска Вермахта. Сейчас Атаманский дворец функционирует как музей.
Сроки капитального ремонта пока остаются неизвестны, а застройщиком выступит сам Новочеркасский музей истории донского казачества.
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