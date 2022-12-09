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«Исцеление по-ростовски»: больной раком заключенный Новиков стал здоровым в МОТБ-19

Сегодня, 12:51
Фото: 61.fsin.gov.ru
«Исцеление по-ростовски»: больной раком заключенный Новиков в МОТБ-19 оказался здоров

В ростовской МОТБ-19 признали абсолютно здоровым больного раком заключенного Новикова

Результат ядерной томограммы тяжелобольного раком с метастазами заключенного Николая Новикова, который находится в МОТБ-19 Ростова, показал, что он абсолютно здоров, сообщил журналисту RostovGazeta зять осужденного Алексей Глинских.

Напомним, что пенсионер Николай Новиков с тяжелой формой онкологического заболевания — рака с метастазами, отбывает срок. Сегодня он находится в МОТБ-19. 

По словам родных, страшный диагноз Новикова, по закону, не позволяет ему находится в местах лишения свободы. Однако, несмотря на три медицинских заключения, полученных в разных городах, добиться освобождения пенсионера родственники не могут.

«Потребовалось дополнительное исследование. На очередном заседании суда тестю назначили проведение ядерной томограммы. Мы уже тогда заподозрили неладное», - отмечает Алексей Глинских.

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По словам зятя, подозрения родных оказались не случайны.

«Документ уже показали тестю, сообщив, что он „абсолютно здоров“, и с него снимут группу инвалидности. Но это же не может быть правдой!» — возмущается Алексей.

Собеседник подчеркивает, что тестю дважды делали ядерную томограмму. Один раз — по требованию правоохранительных органов Аксая, второй — в Шахтинском онкодиспансере. В этих результатах исследования прописано ухудшение  здоровья и развитие метастаз.

Фото: Ptrump16/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org

«Мы понимаем, что нынешний документ и диск ядерной томограммы не принадлежит нашему родному человеку. Но ведь этот документ предоставят в суде, и судье будет все равно. Просто руки опускаются от бессилия, как доказать это», — сокрушаются родные. 

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От ужаса ситуации, родственники Николая Новикова обратились к врачам из другого города, которые ранее поставили страшный диагноз. Родственники просили докторов присутствовать на суде.

«Но врачи отказались — боятся. Говорят, только если суд вызовет повесткой, тогда приедут, привезут все документы и подтвердят диагноз. Но мы же знаем, что суд не будет вызывать врачей повесткой, никому это не нужно», — делится мнением Алексей.

Выяснить, могла ли закрасться ошибка в результаты «ядерной томограммы», или же на самом деле произошло исцеление Николая Новикова от неизлечимой болезни, корреспонденту RostovGazeta не удалось.

В ростовском Центре ПЭТ-Технолоджи, где проводилась ядерная томограмма, на момент публикации статьи затруднились выяснить, кто из докторов делал описание к исследованию Новикова. Пообещали разобраться в ситуации, и предоставить ответы после получения официального запроса.

Редакция RostovGazeta направила официальные запросы в Центр ПЭТ-Технолоджи и ГУФСИН по Ростовской области. Информация уточняется.

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