Напомним, что пенсионер Николай Новиков с тяжелой формой онкологического заболевания — рака с метастазами, отбывает срок. Сегодня он находится в МОТБ-19.
По словам родных, страшный диагноз Новикова, по закону, не позволяет ему находится в местах лишения свободы. Однако, несмотря на три медицинских заключения, полученных в разных городах, добиться освобождения пенсионера родственники не могут.
«Потребовалось дополнительное исследование. На очередном заседании суда тестю назначили проведение ядерной томограммы. Мы уже тогда заподозрили неладное», - отмечает Алексей Глинских.
По словам зятя, подозрения родных оказались не случайны.
«Документ уже показали тестю, сообщив, что он „абсолютно здоров“, и с него снимут группу инвалидности. Но это же не может быть правдой!» — возмущается Алексей.
Собеседник подчеркивает, что тестю дважды делали ядерную томограмму. Один раз — по требованию правоохранительных органов Аксая, второй — в Шахтинском онкодиспансере. В этих результатах исследования прописано ухудшение здоровья и развитие метастаз.
«Мы понимаем, что нынешний документ и диск ядерной томограммы не принадлежит нашему родному человеку. Но ведь этот документ предоставят в суде, и судье будет все равно. Просто руки опускаются от бессилия, как доказать это», — сокрушаются родные.
От ужаса ситуации, родственники Николая Новикова обратились к врачам из другого города, которые ранее поставили страшный диагноз. Родственники просили докторов присутствовать на суде.
«Но врачи отказались — боятся. Говорят, только если суд вызовет повесткой, тогда приедут, привезут все документы и подтвердят диагноз. Но мы же знаем, что суд не будет вызывать врачей повесткой, никому это не нужно», — делится мнением Алексей.
Выяснить, могла ли закрасться ошибка в результаты «ядерной томограммы», или же на самом деле произошло исцеление Николая Новикова от неизлечимой болезни, корреспонденту RostovGazeta не удалось.
В ростовском Центре ПЭТ-Технолоджи, где проводилась ядерная томограмма, на момент публикации статьи затруднились выяснить, кто из докторов делал описание к исследованию Новикова. Пообещали разобраться в ситуации, и предоставить ответы после получения официального запроса.
Редакция RostovGazeta направила официальные запросы в Центр ПЭТ-Технолоджи и ГУФСИН по Ростовской области. Информация уточняется.