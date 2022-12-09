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Менеджер по продажам из Таганрога стал депутатом Заксобрания Ростовской области

Сегодня, 18:15
Фото: Законодательное собрание Ростовской области
35-летний Евгений Хижняк стал новым депутатом в Заксобрании Ростовской области, рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Новым депутатом Заксобрания Ростовской области стал 35-летний Евгений Хижняк. Он представляет партию ЛДПР. Известно, что молодой парламентарий родился и вырос в Таганроге. Имеет высшее образование в области экономики.

Его карьера связала с заводом «Тагмет», а также фирмой «РК». В последней он работал менеджером по продажам.

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В партии он состоит уже 15 лет. О его особых политических заслугах не сообщается. Известно только, что его избрание сделало ЛДПР самой молодой фракцией в Заксобрании Ростовской области. Глава партии в регионе Евгений Федяев заявил, что благодаря Хижняку деятельность ЛДПР должна стать более интересной для молодежи.

Напомним, вакантный депутатский мандат достался Хижняку после смерти Виктора Тарасенко.

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