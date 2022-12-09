В партии он состоит уже 15 лет. О его особых политических заслугах не сообщается. Известно только, что его избрание сделало ЛДПР самой молодой фракцией в Заксобрании Ростовской области. Глава партии в регионе Евгений Федяев заявил, что благодаря Хижняку деятельность ЛДПР должна стать более интересной для молодежи.