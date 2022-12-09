Новым депутатом Заксобрания Ростовской области стал 35-летний Евгений Хижняк. Он представляет партию ЛДПР. Известно, что молодой парламентарий родился и вырос в Таганроге. Имеет высшее образование в области экономики.
Его карьера связала с заводом «Тагмет», а также фирмой «РК». В последней он работал менеджером по продажам.
В партии он состоит уже 15 лет. О его особых политических заслугах не сообщается. Известно только, что его избрание сделало ЛДПР самой молодой фракцией в Заксобрании Ростовской области. Глава партии в регионе Евгений Федяев заявил, что благодаря Хижняку деятельность ЛДПР должна стать более интересной для молодежи.
Напомним, вакантный депутатский мандат достался Хижняку после смерти Виктора Тарасенко.