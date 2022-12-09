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Молодая жена Диброва из Ростова-на-Дону поделилась большой радостью

Сегодня, 08:01
Фото: ТГ канал Полины Дибровой
Молодая жена Диброва из Ростова-на-Дону поделилась большой радостью
Супруга телеведущего из Ростова-на-Дону Дмитрия Диброва Полина рассказала о дне рождения своего сына, сообщила она в соцсетях.

Ростовчанка поделилась своей радостью, так как сыну исполнилось девять лет. По ее словам, этот год прошел для него красочно и он узнал много нового.

«Пусть в твоей жизни будут солнечные, теплые и добрые дни. Любим тебя всем сердцем», — обратилась она через соцсети к сыну.

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Пользователи в комментариях начали его поздравлять с праздником. Как именно семья отмечает день рождения ребенка не раскрывается.

До этого Диброва показала пышную грудь после операции по увеличению. Теперь у нее четвертый размер, а весит новая грудь 800 граммов.  

 

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