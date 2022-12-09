Ростовчанка поделилась своей радостью, так как сыну исполнилось девять лет. По ее словам, этот год прошел для него красочно и он узнал много нового.
«Пусть в твоей жизни будут солнечные, теплые и добрые дни. Любим тебя всем сердцем», — обратилась она через соцсети к сыну.
Пользователи в комментариях начали его поздравлять с праздником. Как именно семья отмечает день рождения ребенка не раскрывается.
До этого Диброва показала пышную грудь после операции по увеличению. Теперь у нее четвертый размер, а весит новая грудь 800 граммов.