Решение об избрании меры пресечения принял Ленинский районный суд города. Под арестом фигурант пробудет полтора месяца - до 6 февраля 2023 года.
Напомним, что 6 декабря Николин в Новошахтинске начал стрелять из ручного пулемета по правоохранителям и ранил одного из них. Пострадавшего сразу отвезли в медучреждение.
Стрелок убежал и скрывался в заброшенном здании, где его и нашли на следующий день. По факту нападения возбудили уголовное дело, по которому можно попасть в колонию пожизненно.
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