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Новошахтинского стрелка Николина арестовали до 6 февраля в 2023 году

Сегодня, 09:18
Фото: СУ СКР по Роствоской области
Новошахтинского стрелка Николина арестовали до 6 февраля в 2023 году
В Ростове-на-Дону заключили под стражу Павла Николина, который открыл огонь по полицейским, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Решение об избрании меры пресечения принял Ленинский районный суд города. Под арестом фигурант пробудет полтора месяца - до 6 февраля 2023 года.

Напомним, что 6 декабря Николин в Новошахтинске начал стрелять из ручного пулемета по правоохранителям и ранил одного из них. Пострадавшего сразу отвезли в медучреждение.

 

 

 

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Стрелок убежал и скрывался в заброшенном здании, где его и нашли на следующий день. По факту нападения возбудили уголовное дело, по которому можно попасть в колонию пожизненно.

Полный материал RostovGazeta о произошедшем читайте по ссылке

 

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