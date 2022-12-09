Платформа МСП.РФ Корпорации МСП получила премию Digital Leader Award

Как сообщают “Известия”, Корпорация МСП начала реализацию цифровой платформы в феврале текущего года совместно с Министерством экономики и развития Российской Федерации в рамках национального проекта по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса. Проект МСП.РФ курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что платформе МСП.РФ меньше года, но с момента ее запуска количество зарегистрированных пользователей превысило двести пятьдесят тысяч человек. Это говорит о ее востребованности и необходимости. На сегодняшний день предприниматели могут воспользоваться более чем двадцатью сервисами и четырьмя сотнями услуг, что покрывает потребности их бизнеса. Но, по словам Исаевича, это только начало пути. Корпорация МСП готовится к запуску цифрового профиля предпринимателя, который станет полезным для бизнеса и сможет решить множество проблем: от получения выписок и справок до мер поддержки.
Наиболее востребованными сервисами МСП.РФ являются “Производственная кооперация и сбыт», объединяющий российских и зарубежных поставщиков и заказчиков; кредитование, в том числе льготное; законодательный дайджест со всеми актуальными изменениями в нормативно-правовых актах; покупка программного обеспечения со скидкой пятьдесят процентов и “Сервис 360°” для обратной связи, на случай, если в бизнесе появятся проблемы.
Кроме этого, на платформе МСП.РФ предприниматели 85 российских регионов могут воспользоваться полутора тысячами комплексных услуг. Для каждого региона можно формировать индивидуальный пакет в личном кабинете. В пакетах также доступны актуальные меры поддержки для предпринимателей: консультации по разным вопросам, в том числе касающимся финансового и юридического аудита, повышение квалификации сотрудников и прочего.
Digital Leaders Award — премия в отрасли цифровизации продуктов, сервисов, проектов, которые внесли вклад в развитие цифровых решений. В этом году в ней участвовали как новички отрасли, так и корпорации, которые представляли жюри свои цифровые товары, услуги и сервисы.