Платформа МСП.РФ Корпорации МСП получила премию Digital Leader Award

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что платформе МСП.РФ меньше года, но с момента ее запуска количество зарегистрированных пользователей превысило двести пятьдесят тысяч человек. Это говорит о ее востребованности и необходимости. На сегодняшний день предприниматели могут воспользоваться более чем двадцатью сервисами и четырьмя сотнями услуг, что покрывает потребности их бизнеса. Но, по словам Исаевича, это только начало пути. Корпорация МСП готовится к запуску цифрового профиля предпринимателя, который станет полезным для бизнеса и сможет решить множество проблем: от получения выписок и справок до мер поддержки.