Актуальным опрос стал после рекомендаций Минздрава России вернуть масочный режим. Причиной назвали подъем заболеваемости коронавирусом и гриппом.
Редакция RostovGazeta поинтересовалась мнением местных жителей на эту тему. Всего участниками опроса стали более 550 человек.
Около 48% респондентов заявили, что им надоели маски и носить их они не будут. Еще 40% участников хотят посмотреть, как будет складываться ситуация и после этого принять решение.
Только 12% ростовчан решили ответственно отнеслись к своему здоровью и готовы надеть при необходимости маски.
Некоторые высказывали мнение, что будут надевать средства защиты только в магазинах. Часть ростовчане не увидели в ношении масок смысла.