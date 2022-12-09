rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Почти половина жителей в Ростове-на-Дону больше не собираются носить маски

Сегодня, 08:15
Фото: 1MI
Почти половина жителей в Ростове-на-Дону отказалась носить маски
Около 48% жителей Ростова-на-Дону в ходе проведенного редакцией RostovGazeta опроса заявили, что не собираются больше носить маски.

Актуальным опрос стал после рекомендаций Минздрава России вернуть масочный режим. Причиной назвали подъем заболеваемости коронавирусом и гриппом. 

Редакция RostovGazeta поинтересовалась мнением местных жителей на эту тему. Всего участниками опроса стали более 550 человек. 

Около 48% респондентов заявили, что им надоели маски и носить их они не будут. Еще 40% участников хотят посмотреть, как будет складываться ситуация и после этого принять решение.

Роспотребнадзор: обязательного масочного режима в России не будет
Узнать подробнее

Только 12% ростовчан решили ответственно отнеслись к своему здоровью и готовы надеть при необходимости маски. 

Некоторые высказывали мнение, что будут надевать средства защиты только в магазинах. Часть ростовчане не увидели в ношении масок смысла. 

Читайте также:
Роспотребнадзор: обязательного масочного режима в России не будетГубернатор Василий Голубев пообещал не возвращать масочный режим в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
В Ростовской области сотню военных научили отражать нападения диверсионных групп
Вчера, 18:24
В Ростове у асфальтового завода массово умирают собаки, а людям становится плохо
Вчера, 09:31
Пригожин посоветовал полиции пересмотреть «Рэмбо» после стрельбы в Новошахтинске
Вчера, 09:44
Ростовский таксист объяснил, почему цены на поездки подскакивают в разы в непогоду
Вчера, 14:30
Попугаи голубые ара стали массово летать в Ростовской области зимой
Сегодня, 06:31
ЖК «Измаильский» стал лучшим в Ростовской области
Сегодня, 07:15