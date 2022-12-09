Половина водопроводов и канализационных сетей в Ростовской области нуждаются в замене

Posted 9 декабря 2022, 08:14
Published 9 декабря 2022, 08:14
Modified 9 декабря 2022, 08:16
Updated 9 декабря 2022, 08:16
Согласно статистике, заменить необходимо также 45,4% канализационных сетей. Что касается теплосетей, то ситуация здесь лучше, так как в замене нуждаются 20%.
Если рассматривать отдельно по муниципалитетам, то антилидером оказался Советский район. Здесь придется поменять 95,4% водопровода. Далее идут Новошахтинск и Целинский район.
Худшее состояние канализационных сетей сейчас в Мартыновском районе, требуют замены 100% из них. Далее идут Тацинский район и Таганрог.
Добавим, что статистику собрали за 2021 год. Общая длина водопроводных сетей в регионе составляет 23,6 тысячи километров, канализационных - 5,1 тысячи, тепловых - 2,3 тысячи.
Ранее в Ростовской области возбудили уголовное дело из-за токсинов в воде из-под крана.