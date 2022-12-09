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Половина водопроводов и канализационных сетей в Ростовской области нуждаются в замене

Сегодня, 08:14
Фото: rostov-gorod.ru
Половина водопроводов и канализационных сетей в Ростовской области нуждаются в замене
В Ростовской области около 43,7% водопроводных сетей нуждаются в замене, сообщает Ростовстат.

Согласно статистике, заменить необходимо также 45,4% канализационных сетей. Что касается теплосетей, то ситуация здесь лучше, так как в замене нуждаются 20%. 

Если рассматривать отдельно по муниципалитетам, то антилидером оказался Советский район. Здесь придется поменять 95,4% водопровода. Далее идут Новошахтинск и Целинский район.

Худшее состояние канализационных сетей сейчас в Мартыновском районе, требуют замены 100% из них. Далее идут Тацинский район и Таганрог. 

Добавим, что статистику собрали за 2021 год. Общая длина водопроводных сетей в регионе составляет 23,6 тысячи километров, канализационных - 5,1 тысячи, тепловых - 2,3 тысячи. 

Ранее в Ростовской области возбудили уголовное дело из-за токсинов в воде из-под крана.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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