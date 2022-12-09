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Попугаи голубые ара стали массово летать в Ростовской области зимой

Сегодня, 06:31
Фото: unsplash
Двух голубых ара, которые больше полугода живут в окрестностях поселка Порт-Катон в Ростовской области, до сих пор не поймали, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала местная жительница Диана.

Ранее житель Ростовской области еще в ноябре обещал поймать птиц и обеспечить их содержание.

Корреспонденту RostovGazeta он рассказал, что с первой попытки поймать одичавших и испуганных попугаев не удалось.

В Ростовской области Минприроды собирается спасти замерзающих в Порт-Катоне попугаев
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Птицы, по словам жительницы Порт-Катона Дианы, пережили первые декабрьские морозы и до сих пор летают на воле. Чем они питаются жителям поселка неизвестно. Видимо, суровые условия научили птиц добывать пищу не только с плодовых деревьев.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области нашелся человек, готовый спасти замерзающих попугаев.

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#Животные#Бездомные животные#Эксклюзив#Ростовская область#Анна Ивченко
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