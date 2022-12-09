Ранее житель Ростовской области еще в ноябре обещал поймать птиц и обеспечить их содержание.
Корреспонденту RostovGazeta он рассказал, что с первой попытки поймать одичавших и испуганных попугаев не удалось.
Птицы, по словам жительницы Порт-Катона Дианы, пережили первые декабрьские морозы и до сих пор летают на воле. Чем они питаются жителям поселка неизвестно. Видимо, суровые условия научили птиц добывать пищу не только с плодовых деревьев.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области нашелся человек, готовый спасти замерзающих попугаев.