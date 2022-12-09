По словам собеседника, в этом году работы у Дедов Морозов уменьшилось процентов на десять. Одной из причин такого спада стала высокая конкуренция. Многие обзавелись недорогими костюмами и решили подзаработать на празднике, серьезно снижая цену.
«Мы работаем только за счет «повторников» - наших прежних клиентов, которые нас уже знают и рекомендуют другим», - отмечает Юрий Стариков.
Дед Мороз добавляет, что на цену в этом году ростовчане не смотрят. Поэтому основная доля заказов поступает на 31 декабря — самый «дорогой» день для визита Деда Мороза и Снегурочки.
«Это понятно, ведь должен же у человека быть праздник хотя бы в душе», - поясняет Дед Мороз.
Совсем иная ситуация сложилась с корпоративными мероприятиями.
«Большую часть в этом году отменили, массовые празднования свернули, от некоторых предложений отказались мы сами из-за невыгодных условий. Словом, каждый крутится, как может. В основном в этом году у нас остались домашние праздники — в квартирах, в частных домах», - уточняет собеседник.
Работа Деда Мороза почти всегда сопряжена со множеством казусов.
«Как-то мы ехали на заказ, а нам звонит озабоченный отец. Умоляет заехать к нему на пять минут, поздравить его двух дочек. Мы в отказ, ведь заказы укомплектованы, на счету каждая минута. А человек клянется, что много времени не займет, просто хочет создать дочкам новогоднее настроение. В итоге, уговорил он нас», — рассказывает Юрий Стариков.
Когда Дед Мороз со Снегурочкой вошли в квартиру, их встретил упитанный взрослый мужчина и две девушки. Мужчина отодвинул рукой двух взрослых дочерей, сам залез на стульчик, и прочитал сам новогодний стишок.
«Представляете? Вот так взрослый мужчина решил решил создать себе новогоднее настроение и поверить в чудо. Много времени это, действительно, не заняло. Мы его поздравили и поехали дальше», — говорит Дед Мороз.
По словам собеседника, в новогоднюю ночь даже взрослые люди начинают верить в чудо. Тем более, когда «волшебный» посох Деда Мороза начинает светиться — не от электричества, а сам по себе.
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