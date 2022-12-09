«Как-то мы ехали на заказ, а нам звонит озабоченный отец. Умоляет заехать к нему на пять минут, поздравить его двух дочек. Мы в отказ, ведь заказы укомплектованы, на счету каждая минута. А человек клянется, что много времени не займет, просто хочет создать дочкам новогоднее настроение. В итоге, уговорил он нас», — рассказывает Юрий Стариков.