Продавцы фейерверков в Ростове ожидают резкий спад продаж на Новый год

Владелец пиротехнического магазина считает, что в новогоднюю ночь над Ростовом прогремит почти в 2 раза меньше салютов по сравнению с прошлым годом.
«Во-первых цены в этом году выросли до 20% из-за санкций. Мы закупали в товар в Китае, их доставляли как портовый груз. А в этом году можно только поездом, что выходит дороже», — объяснил Белявцев.
Владелец магазина пиротехники добавил, что спрос на фейерверки упадет из-за нежелания ростовчан устраивать шумный праздник на фоне СВО. Напомним, 92% опрошенных депутатом Заксобрания Евгением Федяевым жителей Ростова выступили против салютов в Новогоднюю ночь. По мнению депутата, звуки фейерверков провоцируют тревожность.
В прошлом году, как подсчитал Алексей Беляев, средний чек на пиротехнику накануне Нового года в Ростове составлял 6-7 тысяч рублей. В этом году продавец ожидает его падения до 2,5-4 тысяч рублей.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане высказались о просьбе отказаться от фейерверков.