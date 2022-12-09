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Продавцы фейерверков в Ростове ожидают резкий спад продаж на Новый год

Сегодня, 19:26
Фото: Mike1024/CC0 / wikimedia.org
Продавцы фейерверков в Ростове ожидают спад продаж
Из-за просьб многих ростовчан отменить Новогодние салюты в связи с ситуацией в Украине и падения доходов — салюты и фейерверки станут на 40% менее востребованными, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал владелец одного из магазинов пиротехники в Ростове Алексей Белявцев

Владелец пиротехнического магазина считает, что в новогоднюю ночь над Ростовом прогремит почти в 2 раза меньше салютов по сравнению с прошлым годом.

«Во-первых цены в этом году выросли до 20% из-за санкций. Мы закупали в товар в Китае, их доставляли как портовый груз. А в этом году можно только поездом, что выходит дороже», — объяснил Белявцев.

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Владелец магазина пиротехники добавил, что спрос на фейерверки упадет из-за нежелания ростовчан устраивать шумный праздник на фоне  СВО. Напомним, 92% опрошенных депутатом Заксобрания Евгением Федяевым жителей Ростова выступили против салютов в Новогоднюю ночь. По мнению депутата, звуки фейерверков провоцируют тревожность.

В прошлом году, как подсчитал Алексей Беляев, средний чек на пиротехнику накануне Нового года  в Ростове составлял 6-7 тысяч рублей. В этом году продавец ожидает его падения до 2,5-4 тысяч рублей.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане высказались о просьбе отказаться от фейерверков.

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