Редакция «Новых известий» назвала лучших политтехнологов 2022 года

В период проведения исследования — с 15 ноября по 7 декабря 2022 года — применялись методы как очного, так и заочного анкетирования респондентов. Из 226 собранных анкет 14 не удалось верифицировать. Таким образом, итоговая выборка состояла из 212 опросников.