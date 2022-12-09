Редакция «Новых известий» назвала лучших политтехнологов 2022 года

В период проведения исследования — с 15 ноября по 7 декабря 2022 года — применялись методы как очного, так и заочного анкетирования респондентов. Из 226 собранных анкет 14 не удалось верифицировать. Таким образом, итоговая выборка состояла из 212 опросников.
При помощи данных, полученных от участников рынка, удалось составить рейтинг лучших специалистов в нескольких сферах. В число лидеров вошли вице-губернаторы по политике, федеральные и административные политические технологи, партийные политконсультанты, джиарщики, а также публичные эксперты, сообщают »Новые известия».
В топ-5 федеральных политтехнологов оказались: Алексей Куртов из «ИнтерМедиаКом», Григорий Казанков из РАПК, Евгений Минченко («Минченко консалтинг», РАСО), Фирдус Алиев (Экспертный институт социальных исследований), Константин Костин (ФОРГО).
В число лучших партийных политтехнологов были включены единороссы Александр Сидякин и Сергей Перминов, Сергей Обухов из КПРФ, а также Дмитрий Гусев из СРЗП и член ЛДПР Ярослав Нилов.
В пятерку лидеров у административных политтехнологов вошли Сергей Кириенко, Александр Харичев, Леонид Левин, Андрей Ярин и Борис Рапопорт.
В топ-5 вице-губернаторов по политике опрошенные включили: вице-губернатора Севастополя Сергея Толмачева, Ольгу Медведеву (Белгородская область), Наталью Сергунину (Москва), Сергея Пономаренко (Красноярский край), а также Анатолия Векшина (Челябинская область).
Список лучших джиарщиков — заказчиков услуг политических технологов возглавили: директор департамента по взаимодействию с регионами «Росатом» Андрей Полосин, Андрей Грачев — вице-президент ГМК «Норникель», а также директор департамента информации и рекламы «Роснефть» Михаил Леонтьев, Сергей Михайлов из ТАСС и Маргарита Симоньян (RT).
Среди публичных экспертов-комментаторов лучшими были признаны Виктор Потуремский (ИНСОМАР), Алексей Чеснаков (ЦПКР), Валерий Федоров (ВЦИОМ), Глеб Кузнецов (ЭИСИ) и Сергей Старовойтов («Клуб регионов»).