Специалисты уверены, что система здравоохранения полностью готова к грядущей реорганизации и началу работы в новой системе с 1 января.
Работы по подготовке к реорганизации начали весной этого года, и за истекшие месяцы уже сформировали необходимую нормативно-правовую базу с перерегистрацией уставов, имущества, транспорта, лицензий и провели другие изменения.
Сейчас врачи утверждают, что трансформация системы здравоохранения повысит качество медуслуг. Медики предложили также провести работы по доукомплектации больниц, создать единую диспетчерскую службу, обновить автопарка и переобучить сотрудников бригад скорой помощи.
Кроме того, сообщается, что для ликвидации дефицита врачей в РостГМУ со следующего года начнут выдавать целевые направления вместе с донским Минздравом и другими лечебными учреждениями.
«При трансформации системы важно не испортить того, что создано, использовать лучшие наработки», — в заключение добавил глава донского правительства Василий Голубев.
Ранее стало известно, когда в Ростове начнут строить новый хирургический центр.