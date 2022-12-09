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Реорганизацию муниципального здравоохранения на Дону закончат к 2023 году

Сегодня, 08:17
Фото: rostov-gorod.ru
Реорганизацию муниципального здравоохранения на Дону закончат к 2023 году
В Ростовской области заявили о полной готовности перехода муниципального здравоохранения под контроль региона до конца календарного года, об этом сообщили в донском правительстве.

Специалисты уверены, что система здравоохранения полностью готова к грядущей реорганизации и началу работы в новой системе с 1 января.  

Работы по подготовке к реорганизации начали весной этого года, и за истекшие месяцы уже сформировали необходимую нормативно-правовую базу с перерегистрацией уставов, имущества, транспорта, лицензий и провели другие изменения.

Сейчас врачи утверждают, что трансформация системы здравоохранения повысит качество медуслуг. Медики предложили также провести работы по доукомплектации больниц, создать единую диспетчерскую службу, обновить автопарка и переобучить сотрудников бригад скорой помощи.  

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Кроме того, сообщается, что для ликвидации дефицита врачей в РостГМУ со следующего года начнут выдавать целевые направления вместе с донским Минздравом и другими лечебными учреждениями.

«При трансформации системы важно не испортить того, что создано, использовать лучшие наработки», — в заключение добавил глава донского правительства Василий Голубев. 

Ранее стало известно, когда в Ростове начнут строить новый хирургический центр. 

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#Надежда Пустяк#Здоровье#Ростовская область#Происшествие#Больница#Лечение в больнице#Касается каждого
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