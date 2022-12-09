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Результаты работы в 2022 году обсудили в Роскомнадзоре

Сегодня, 12:40
Общественный совет при Роскомнадзоре 7 декабря подвел итоги работы ведомства в 2022 году.

Наиболее значимым законом в ведомстве считают закон о запрете пропаганды ЛГБТ, который 5 декабря подписал глава государства. Глава Роскомнадзора Андрей Липов рассказал, что ведомство активно участвовало в разработке этого законопроекта, передают «Известия». 

Отдельное внимание Липов уделил изменения в законе «О персональных данных», которые вступили в силу с 1 сентября. По его словам, это самые существенные изменения закона с 2011 года, которые определяют, что в центре регулирования стоит человек и его право на неприкосновенность частной жизни, право на семейную и личную тайну.

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