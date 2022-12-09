Результаты работы в 2022 году обсудили в Роскомнадзоре

Отдельное внимание Липов уделил изменения в законе «О персональных данных», которые вступили в силу с 1 сентября. По его словам, это самые существенные изменения закона с 2011 года, которые определяют, что в центре регулирования стоит человек и его право на неприкосновенность частной жизни, право на семейную и личную тайну.