Результаты работы в 2022 году обсудили в Роскомнадзоре

Наиболее значимым законом в ведомстве считают закон о запрете пропаганды ЛГБТ, который 5 декабря подписал глава государства. Глава Роскомнадзора Андрей Липов рассказал, что ведомство активно участвовало в разработке этого законопроекта, передают «Известия».
Отдельное внимание Липов уделил изменения в законе «О персональных данных», которые вступили в силу с 1 сентября. По его словам, это самые существенные изменения закона с 2011 года, которые определяют, что в центре регулирования стоит человек и его право на неприкосновенность частной жизни, право на семейную и личную тайну.