РФ и Абхазия запланировали восстановить воздушное сообщение

Как пишет Infox со ссылкой на ТАСС, в Минэкономразвития создали проект восстановления авиасообщения между странами. На Х форуме «Деловое сотрудничество России и Абхазии: актуальное состояние и точки роста» назвали предварительную стоимость проекта: около 20,54 миллиарда рублей. Заявленная пропускная способность аэропортов может составить до 400 человек в час или трех миллионов пассажиров в год.