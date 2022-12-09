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РФ и Абхазия запланировали восстановить воздушное сообщение

9 декабря 14:43
Страны создали проект дорожной карты восстановления авиационного сообщения между государствами.

Как пишет Infox со ссылкой на ТАСС, в Минэкономразвития создали проект восстановления авиасообщения между странами. На Х форуме «Деловое сотрудничество России и Абхазии: актуальное состояние и точки роста» назвали предварительную стоимость проекта: около 20,54 миллиарда рублей. Заявленная пропускная способность аэропортов может составить до 400 человек в час или трех миллионов пассажиров в год.

Напомним, в первом квартале 2022 года было зафиксировано около двух миллионов поездок россиян в Абхазию, так что вопрос открытия авиасообщения в 2024 году кажется абхазским властям очень актуальным, но без помощи Москвы им не обойтись.

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