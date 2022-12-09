Россиянам рассказали, как улучшить состояние ЖКХ

Как пишет Infox со ссылкой на Telegram-канал «Методичка», Кострома и Челябинск столкнулись с перебоями с отоплением, Волгограду пришлось сидеть без света, Саратову – без холодной воды. Все эти проблемы обусловлены износом коммунальных сетей: в регионах их прокладывали еще при Сталине. В некоторых населенных пунктах износ достиг 70%, а средств на замену по-прежнему нет. Результат – аварии, авральные ремонты, взрывы газовых баллонов в домах. На восстановление изношенных электро- и теплосетей, водопроводов требуется не менее четырех триллионов рублей. Выделения государством таких средств не предвидится. Впрочем, граждане могли бы способствовать ускорению ремонта, если бы оплатили коммунальные услуги за три года вперед.
За 2022 год тарифы на услуги ЖКХ увеличивались дважды – под предлогом улучшения качества обслуживания. Результатов пока не видно. Минстрой давно планирует инвентаризацию всех коммунальных сетей, при том, что их общий износ составляет 58%. Стоит задуматься: возможно, проблема не решается применением привычных правил, требуя нового подхода?