Россиянам рассказали, как улучшить состояние ЖКХ

Как пишет Infox со ссылкой на Telegram-канал «Методичка», Кострома и Челябинск столкнулись с перебоями с отоплением, Волгограду пришлось сидеть без света, Саратову – без холодной воды. Все эти проблемы обусловлены износом коммунальных сетей: в регионах их прокладывали еще при Сталине. В некоторых населенных пунктах износ достиг 70%, а средств на замену по-прежнему нет. Результат – аварии, авральные ремонты, взрывы газовых баллонов в домах. На восстановление изношенных электро- и теплосетей, водопроводов требуется не менее четырех триллионов рублей. Выделения государством таких средств не предвидится. Впрочем, граждане могли бы способствовать ускорению ремонта, если бы оплатили коммунальные услуги за три года вперед.