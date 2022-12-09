Собеседник подчеркивает, что для состоящих в браке граждан и одиноких женщин России возможность воспользоваться услугами суррогатного материнства сохраняется.
«Запрет не будет распространяется и на случай если гражданин Российской Федерации находится в зарегистрированном браке с иностранцем», - отмечает Габович.
По словам юриста, ребенок, который рожден в России суррогатной матерью, заключившей договор о суррогатном материнстве, приобретает российское гражданство. То есть родившийся малыш автоматически становится гражданином РФ.
«Это не просто законопроект, а множество изменений, которые вносятся в федеральный закон. Например, в законе об основах охраны здоровья дополняется, что нормы действуют только для граждан России», - резюмирует юрист.
Ранее RostovGazeta выясняла, с какими новыми переменами в законодательстве столкнуться ростовчане в январе 2023 года.