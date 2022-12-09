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Ростовский юрист разъяснил закон о запрете суррогатных услуг для иностранцев

Сегодня, 18:52
Фото: Joe Cereghino/CC BY / wikimedia.org
Ростовский юрист разъяснил суть закона о запрете суррогатных услуг для иностранцев
Законопроект о запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории России принят во втором и третьем чтении, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Собеседник подчеркивает, что для состоящих в браке граждан и одиноких женщин России возможность воспользоваться услугами суррогатного материнства сохраняется.

«Запрет не будет распространяется и на случай если гражданин Российской Федерации находится в зарегистрированном браке с иностранцем», - отмечает Габович.

По словам юриста, ребенок, который рожден в России суррогатной матерью, заключившей договор о суррогатном материнстве, приобретает российское гражданство. То есть родившийся малыш автоматически становится гражданином РФ.

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«Это не просто законопроект, а множество изменений, которые вносятся в федеральный закон. Например, в законе об основах охраны здоровья дополняется, что нормы действуют только для граждан России», - резюмирует юрист.

Ранее RostovGazeta выясняла, с какими новыми переменами в законодательстве столкнуться ростовчане в январе 2023 года.

 

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