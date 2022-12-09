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Рыбаки спасли провалившегося под лед мужчину на реке в Ростовской области

Сегодня, 16:15
Фото: 1MI
Трагедия едва не произошла на реке Северский Донец в Ростовской области, рассказали в социальных сетях.

Пожилой житель хутора Апаринский Усть-Донецкого района решил выйти на рыбалку на реке Северский Донец. Лед на ней уже начинал подтаивать, однако это не остановило пенсионера. Во время бурления лунки он провалился под воду.

Мужчина мог погибнуть, но ему на помощь вовремя поспешили другие рыбаки. Они вытащили его из воды, при этом пенсионер уже получил сильное обморожение. Мединский пункт же находился на противоположном берегу реки.

 

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На помощь пришли спасатели, они пересекли реку на плоскодонной лодке и доставили мужчину в больницу.

Напомним, только этой осенью на водоемах в Ростовской области утонули 13 человек.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Происшествие
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