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Сеть «Вкусно — и точка» запустила доставку в 47 городах РФ

9 декабря 14:14
В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» начинает действовать доставка через «Яндекс Еду» и Delivery Club.

С 7 декабря курьеры «Вкусно — и точка» стали  доставлять заказы из 28 московских и 27 петербургских заведений сети. Также доставка запущена во всех ресторанах Воронежа, Тулы, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Уфы, Перми, Красноярска, Ижевска, Томска, Орла, Новокузнецка, Тольятти, Калининграда, Смоленска и других городов, сообщает INFOX. RU со ссылкой на retail.ru.

До конца текущего года к доставке планируют подключить все остальные рестораны Москвы и Санкт-Петербурга.

Воспользовавшись сервисами «Яндекс Еды» и Delivery Club, можно заказать еду с доставкой из «Вкусно — и точка». В среднем заказ доставляется в течение получаса. Также можно оформить заказ с самовывозом - заказ будет готов через 15 минут после оформления.

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