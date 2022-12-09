Сеть «Вкусно — и точка» запустила доставку в 47 городах РФ

Воспользовавшись сервисами «Яндекс Еды» и Delivery Club, можно заказать еду с доставкой из «Вкусно — и точка». В среднем заказ доставляется в течение получаса. Также можно оформить заказ с самовывозом - заказ будет готов через 15 минут после оформления.