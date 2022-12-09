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Шемаю исключили из списка вымирающих видов рыбы Красной книги Ростовской области

Сегодня, 06:38
Фото: Zdeněk Chalupský/CC0 / wikimedia.org
Шемаю исключили из списка вымирающих видов рыбы Красной книги Ростовской области
В Ростовской области азово-черноморской шемая перестала быть объектом угрозы исчезновения, об этом сообщили в донском Минприроды и экологии.

В четверг, 8 декабря, в пресс-службе ведомства рассказали, что в конце ноября на Дону приняли решение об изменении списка редких и находящихся под угрозой исчезновения животных.   

В ростовские реки вернулась шемая
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Так большинство голосов члены Секции отдали за исключение азово-черноморской шемаи из списка видов, находящихся на грани вымирания. Хотя последние годы популяция рыб стремительно сокращалась и могла исчезнуть, после запрета на вылов кризис удалось преодолеть, а популяцию — восстановить.  

Ранее корреспондент RostovGazeta рассказал, где в Ростовской области лучше не рыбачить, чтобы не остаться с долгами из-за штрафов, и почему нельзя ловить шемаю и осетровые.

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