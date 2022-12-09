В четверг, 8 декабря, в пресс-службе ведомства рассказали, что в конце ноября на Дону приняли решение об изменении списка редких и находящихся под угрозой исчезновения животных.
Так большинство голосов члены Секции отдали за исключение азово-черноморской шемаи из списка видов, находящихся на грани вымирания. Хотя последние годы популяция рыб стремительно сокращалась и могла исчезнуть, после запрета на вылов кризис удалось преодолеть, а популяцию — восстановить.
Ранее корреспондент RostovGazeta рассказал, где в Ростовской области лучше не рыбачить, чтобы не остаться с долгами из-за штрафов, и почему нельзя ловить шемаю и осетровые.