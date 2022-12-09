Школьникам расскажут о подвигах героев спецоперации в графических новеллах

В разработке проекта участвовало Российское общество «Знание». В первую очередь новеллы передали в школы Москвы, Луганска и Волжского девятого декабря (День Героев Отечества), пишет inkazan.ru.
В патриотических новеллах нарисованы истории взятия под контроль российскими войсками Чернобыльской атомной станции, эвакуации населения Мариуполя и Волновахи. Рисунки рассказывают, как один человек подбивает сразу восемь вражеских БТР и удерживает высоту. Описаны подвиги Дамира Исламова, Дмитрия Литвинова, Андрея Фроленкова, Максима Концова, Дамира Гилемханова, Виктора Дудина, Владимира Жоги и прочих.
У графических новелл имеется QR-код. Он отправляет читателя на сайт героиспецоперации.рф. Там подробно рассказывают о подвиге каждого героя и о нем самом. Скачать информацию может кто угодно. Новеллы могут быть использованы в качестве учебного пособия на уроках истории, во время классных часов, «разговоров о важном» и для самостоятельного изучения.
Новеллы создавали лучшие ученики и педагоги факультета анимации университета «Синергия». В качестве основы использовались настоящие фотоснимки. Если их не было, то изображения рисовали, опираясь рассказы свидетелей. Авторы графических новелл работали над ними полгода в свободное от учебы время.
Студентка факультета анимации университета «Синергия» Вероника Арнаутова с радостью согласилась участвовать в создании новелл. Она сравнила их с комиксами про супергероев. Но, в отличие от комиксов, истории в новеллах настоящие.
По словам студентки, происходящее сегодня является большой вехой в новой истории. Нынешнее поколение россиян само пишет данную главу. Именно от них зависит, как она будет рассказана.
В реализации проекта участвуют Министерство просвещения и Министерство обороны Российской Федерации. Первые графические новеллы о подвигах героев спецоперации показали на выставке «Знание о героях» в Музее Отечественной войны 1812 года. Экспозиция была открыта четвертого ноября.