Школьникам расскажут о подвигах героев спецоперации в графических новеллах

У графических новелл имеется QR-код. Он отправляет читателя на сайт героиспецоперации.рф. Там подробно рассказывают о подвиге каждого героя и о нем самом. Скачать информацию может кто угодно. Новеллы могут быть использованы в качестве учебного пособия на уроках истории, во время классных часов, «разговоров о важном» и для самостоятельного изучения.