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Стрелок из Новошахтинска заявил, что заблудился и принял полицейских за украинцев

Сегодня, 09:13
Фото: Скриншот видео из соцсетей
Стрелок из Новошахтинска заявил, что заблудился и принял полицию за силы врага
Новошахтинский стрелок заявил, что не был дезертиром, а лишь заблудился и принял полицию за украинских военнослужащих, видео с признаниями появилось в Telegram-каналах.

Напомним, в начале рабочей неделе в Новошахтинске произошло ЧП — неизвестный мужчина в камуфляже напал на сотрудников полиции и ранил в бедро одного из них, выстрелив из пулемета. 

Позднее выяснилось, что мужчина мог состоять на службе ЧВК «Вагнер», Павла Николина СМИ назвали дезертиром, а Евгений Пригожин, по неподтвержденным данным связанный с ЧВК, отказался от комментариев по поводу произошедшего, но отметил вероятное посттравматическое расстройство стрелка и призвал полицию не «сливать» информацию СМИ.  

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Сейчас в Ленинском районном суде Ростова рассматривают ходатайство о мере пресечения стрелка, а сам Николин на записи признался, что просто заблудился и принял полицию за украинских военнослужащих. 

Мужчина объяснил, что отстал от группы и не знал, что пересек границу, а потому принял полицию, одетую не в форму, за украинцев. 

«Думал, укропы. Они не в форме были и документы не предоставили», — добавил Николин, в заключение попросив не отвечать на вопрос — имеет ли он отношение к ЧВК «Вагнер». 

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