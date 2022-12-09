Напомним, в начале рабочей неделе в Новошахтинске произошло ЧП — неизвестный мужчина в камуфляже напал на сотрудников полиции и ранил в бедро одного из них, выстрелив из пулемета.
Позднее выяснилось, что мужчина мог состоять на службе ЧВК «Вагнер», Павла Николина СМИ назвали дезертиром, а Евгений Пригожин, по неподтвержденным данным связанный с ЧВК, отказался от комментариев по поводу произошедшего, но отметил вероятное посттравматическое расстройство стрелка и призвал полицию не «сливать» информацию СМИ.
Сейчас в Ленинском районном суде Ростова рассматривают ходатайство о мере пресечения стрелка, а сам Николин на записи признался, что просто заблудился и принял полицию за украинских военнослужащих.
Мужчина объяснил, что отстал от группы и не знал, что пересек границу, а потому принял полицию, одетую не в форму, за украинцев.
«Думал, укропы. Они не в форме были и документы не предоставили», — добавил Николин, в заключение попросив не отвечать на вопрос — имеет ли он отношение к ЧВК «Вагнер».