Напомним, что в городе под планировку канатной дороги выделили более девяти гектаров территории. Протяженность объекта составит 3,9 километра и он соединит оба берега Дона.
Планировалось, что «канатка» для части горожан заменит общественный транспорт. Пассажиропоток в день должен был составить около 700 человек.
Однако сейчас изданию 1Rпd рассказали в мэрии, что проект планировки будет готов только летом 2023 года. Хотя ранее говорилось, что строительство могут начать в конце 2022 года.
В данный момент о сроках начала строительства информации нет.