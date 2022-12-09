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Строительство канатной дороги в Ростове-на-Дону отложили как минимум на год

Сегодня, 14:06
Фото: wikimedia.org / mos.ru
Строительство канатной дороги в Ростове-на-Дону отложили как минимум на год

Проектирование канатной дороги в Ростове начнется не раньше лета в 2023 году

В Ростове-на-Дону приняли решение отложить строительство канатной дороги, которая должна начинаться от Театрального спуска.

Напомним, что в городе под планировку канатной дороги выделили более девяти гектаров территории. Протяженность объекта составит 3,9 километра и он соединит оба берега Дона.

Планировалось, что «канатка» для части горожан заменит общественный транспорт. Пассажиропоток в день должен был составить около 700 человек.

Фото: rostov-gorod.ru
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Однако сейчас изданию 1Rпd рассказали в мэрии, что проект планировки будет готов только летом 2023 года. Хотя ранее говорилось, что строительство могут начать в конце 2022 года.

В данный момент о сроках начала строительства информации нет.

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#КАНАТНАЯ ДОРОГА#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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