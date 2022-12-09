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Таганрогских чиновников отчитали за провал работы с компанией «Синара»

Сегодня, 14:15
Фото: donland.ru
Таганрогских чиновников раскритиковали за провал работы с компанией «Синара»
Темпы реализации проектов, связанных с инвестициями компании «Синара», очень медленные, заявил замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин.

По информации издания Dоnnеws, власти Ростовской области раскритиковали работу мэрии Таганрога с крупным инвестором — компанией «Синара». Речь идет о целом ряде проектов, которые должны быть реализованы в городе. Среди них — строительство на Портовой улице четырёхзвёздочной гостиницы с бассейном и баром на крыше, обновление Пушкинской набережной, развитие водного сообщения и трамвайной сети. Также на территории Таганрога должны были создать кластер «Приазовье», его строительство оценивается в два миллиарда рублей.

Представитель администрации Таганрога Алексей Санин возразил на замечания региональных властей и заявил, что чиновники сейчас приводят в порядок документы по земельно-имущественным отношениям. Однако замгубернатора Скрябин констатировал, что работа продвигается очень медленно. По его словам, инвестор два года «бьется» с таганрогскими чиновниками, а некоторые вопросы «даже не могут тронуться с места».

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«Половина проектов, которые вы показали на презентации, реализуются вообще не за ваши деньги», — приводит слова замгубернатора Скрябина издание.

Работа таганрогских чиновников не первый раз критикуется региональными властями. Ранее губернатор Василий Голубев заявлял, что из-за нерасторопности мэрии Таганрога город может остаться без финансирования реконструкции городского пляжа.

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