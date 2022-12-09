По информации издания Dоnnеws, власти Ростовской области раскритиковали работу мэрии Таганрога с крупным инвестором — компанией «Синара». Речь идет о целом ряде проектов, которые должны быть реализованы в городе. Среди них — строительство на Портовой улице четырёхзвёздочной гостиницы с бассейном и баром на крыше, обновление Пушкинской набережной, развитие водного сообщения и трамвайной сети. Также на территории Таганрога должны были создать кластер «Приазовье», его строительство оценивается в два миллиарда рублей.