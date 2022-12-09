Человеку на этой позиции обещают платить от 140 тысяч рублей на руки, но для этого нужны хорошие навыки программирования. Предстоит разрабатывать модули для автоматизации логистических и финансовых процессов.
Также нужно будет участвовать в полном цикле разработки, тестировании и внедрении процессов. Что касается бонусов, то работодатель пообещал оплатить курсы и тренинги для прокачки навыков.
Работодатель заявляет, что готов платить от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Но, скорее всего, хорошие деньги можно заработать только при хороших продажах.
Предстоит вести переговоры, делать презентации и подписывать контракты. Требования к кандидату указаны стандартные — коммуникабельность, уверенность и грамотная речь.
Владелец сети супермаркетов ищет водителя, которому обещает платить от 100 тысяч до 115 тысяч рублей. Сотрудника обеспечат формой, корпоративной связью и планшетом.
Придется развозить на машинах MAN или Mercedes товары по магазинам. Компания же будет ремонтировать транспорт, а также оплатит курсы безопасного и экономичного вождения.
Работник сможет выбрать удобный для себя график.
Сотрудник в этой должности будет заниматься благоустройством территорий в местах разрытий, установкой бордюров и ремонтом дорог. От кандидата необходимы добросовестность, аккуратность и умение работать в команде.
Заработная плата составит до 100 тысяч рублей на руки, но более точные цифры не озвучивают. Компания обещает полный соцпакет.
Одной из компаний в Ростове требуется массажист с зарплатой от 80 тысяч рублей на руки. Предстоит выполнять различные техники массажа и следить за порядком на рабочем месте.
От сотрудника требуются чистоплотность, пунктуальность и умение работать в коллективе. При необходимости могут предоставить общежитие.