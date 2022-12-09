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Топ-5 вакансий с зарплатой более 100 тысяч рублей в Ростове-на-Дону

Сегодня, 13:42
Фото: rostov-gorod.ru
Топ-5 вакансий с зарплатой более 100 тысяч рублей в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону есть более 2,4 тысячи вакансий, где обещают зарплату от 100 тысяч рублей. Кому платят хорошие деньги в городе, в материале RostovGazeta.

Программист

Человеку на этой позиции обещают платить от 140 тысяч рублей на руки, но для этого нужны хорошие навыки программирования. Предстоит разрабатывать модули для автоматизации логистических и финансовых процессов.

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Также нужно будет участвовать в полном цикле разработки, тестировании и внедрении процессов. Что касается бонусов, то работодатель пообещал оплатить курсы и тренинги для прокачки навыков.

Программисту в Ростове обещают платить 140 тысяч рублей на руки
Фото: rostov-gorod.ru

Эксперт по продаже элитной недвижимости

Работодатель заявляет, что готов платить от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Но, скорее всего, хорошие деньги можно заработать только при хороших продажах.

Предстоит вести переговоры, делать презентации и подписывать контракты. Требования к кандидату указаны стандартные — коммуникабельность, уверенность и грамотная речь.

Работа водителем

Владелец сети супермаркетов ищет водителя, которому обещает платить от 100 тысяч до 115 тысяч рублей. Сотрудника обеспечат формой, корпоративной связью и планшетом.

Придется развозить на машинах MAN или Mercedes товары по магазинам. Компания же будет ремонтировать транспорт, а также оплатит курсы безопасного и экономичного вождения.

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Работник сможет выбрать удобный для себя график.

Дорожный рабочий

Сотрудник в этой должности будет заниматься благоустройством территорий в местах разрытий, установкой бордюров и ремонтом дорог. От кандидата необходимы добросовестность, аккуратность и умение работать в команде.

Заработная плата составит до 100 тысяч рублей на руки, но более точные цифры не озвучивают. Компания обещает полный соцпакет.

Дорожный рабочий может заработать 100 тыс руб в Ростове
Фото: rostov-gorod.ru

Массажист

Одной из компаний в Ростове требуется массажист с зарплатой от 80 тысяч рублей на руки. Предстоит выполнять различные техники массажа и следить за порядком на рабочем месте.

От сотрудника требуются чистоплотность, пунктуальность и умение работать в коллективе. При необходимости могут предоставить общежитие. 

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