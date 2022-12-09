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Центр занятости населения оцепили в Ростове-на-Дону днем 9 декабря

Сегодня, 12:16
Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY SA 3.0 / wikimedia.org
Центр занятости населения оцепили в Ростове-на-Дону днем 9 декабря
В Ростове-на-Дону на Гвардейской площади оцепили территорию у Центра занятости населения, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, возле входа обнаружили подозрительную сумку. По их словам, это и стало причиной оцепления территории в пятницу, 9 декабря.

Ростовчане уточнили, что приезжали представители экстренных служб для проведения проверки. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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«Не первый раз там какие-то сумки оставляют. Обряд видимо какой-то», — пишут пользователи в комментариях.

Ранее несколько судов эвакуировали в Ростове-на-Дону днем 23 ноября из-за угроз о бомбах.

До этого очевидцы сообщали об оцеплении полицией и спасателями ЖД вокзала в Батайске.

 

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