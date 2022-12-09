По словам очевидцев, возле входа обнаружили подозрительную сумку. По их словам, это и стало причиной оцепления территории в пятницу, 9 декабря.
Ростовчане уточнили, что приезжали представители экстренных служб для проведения проверки. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«Не первый раз там какие-то сумки оставляют. Обряд видимо какой-то», — пишут пользователи в комментариях.
Ранее несколько судов эвакуировали в Ростове-на-Дону днем 23 ноября из-за угроз о бомбах.
До этого очевидцы сообщали об оцеплении полицией и спасателями ЖД вокзала в Батайске.