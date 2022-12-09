Урок мужества прошел для юных жителей Ростовской области

«Если вам удастся найти интересное дело, то вы также будете вносить вклад в развитие государства. Когда вы будете выбирать свой путь, никогда не забывайте об истории государства, тех, кто его основал и защищал в трудных ситуациях. Главное предназначение человека — это служение государству, обществу. И в этом случае у нас с вами будут только успехи и только победы», — обратился губернатор к присутствующим.