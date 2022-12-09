Урок мужества прошел для юных жителей Ростовской области

Для этого организовали прямую трансляцию сразу для всех муниципалитетов региона, а также в кадетских корпусах Волгоградской области. С приветственным словом к ребятам обратился губернатор Василий Голубев. Он напомнил, что история казачьего корпуса связана с освобождением страны и борьбой с фашизмом.
Глава региона отметил важность изучения истории и рассказал о традициях чествования защитников отечества. Первый орден Георгия Победоносца появился еще при Екатерине Второй, он впоследствии стал одним из главных орденов страны. И казаки с гордостью носили эту награду.
В 1934 году было учреждено звание героя Советского Союза, а в 2007 году — День Героев отечества. Губернатор подчеркнул, что жители Дона всегда отличались самоотверженностью, стойкостью и умением защитить ближнего.
Всего на территории Ростовской области в разные годы проживали 335 героев Советского Союза. Сейчас в Ростовской области — 11 героев России, в том числе единственный живущий в стране полный кавалер ордена Славы Василий Добрица.
«Дон всегда славился мужеством и стойкостью своих сынов, казаки с 16 века постоянно были участниками защиты отечества. Они участвовали во всех сражениях за Отечество», — рассказал Василий Голубев.
Он процитировал слова Михаила Кутузова о том, что «донские казаки были важной причиной в истреблении неприятеля». В войне 1812 года против армии Наполеона. Россия доказала, что всегда защищает свои интересы.
А во время Первой мировой войны на врага наводили ужас казаки. Противник боялся их самоотверженности и умения воевать.
«Представители Пятого гвардейского Донского казачьего корпуса за период Великой Отечественной войны с боями прошли девяти тысяч километров. Это внесло особый вклад в разгром гитлеровской германии, а наградами отметили 32 тысячи человек», — привел конкретные цифры губернатор.
Корпус заслуженно стал легендой войсковых казачьих соединений. Он участвовал в освобождении области от фашистов.
Губернатор напомнил, что сейчас сложилась непростая ситуация: Россия защищает свой суверенитет А приоритетом всей государственной политики является забота о семьях мобилизованных.
«История Донского корпуса — это то, что вдохновляет наших воинов спустя десятилетия», — уверен губернатор.
Сейчас казаки отправляются добровольцами на службу. Совершившие подвиги воины получают заслуженные награды. И ни одна семья погибших военнослужащих не остается без внимания.
«Они сложили головы ради нас, ради будущего поколения, ради молодых людей, которым нужно жить в мире. Ради государства, которое должно быть суверенным и которое должны уважать все. Президент России неоднократно высказывал эту позицию», — заявил губернатор.
Василий Голубев добавил, что этот урок дал ребятам возможность погрузиться в историю страны, задуматься о ее будущем, а также о завтрашнем дне самих ребят.
«Если вам удастся найти интересное дело, то вы также будете вносить вклад в развитие государства. Когда вы будете выбирать свой путь, никогда не забывайте об истории государства, тех, кто его основал и защищал в трудных ситуациях. Главное предназначение человека — это служение государству, обществу. И в этом случае у нас с вами будут только успехи и только победы», — обратился губернатор к присутствующим.