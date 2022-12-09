В Google Play нашли мошеннические приложения

Как пишет Infox со ссылкой на «Ленту», эти приложения могут украсть ваши персональные данные. Специалисты Dr. Web сумели выявить в Google Play вредоносные программы, которые под видом рекламы выгодных инвестиций могут увести российских пользователей на фишинговые сайты, где у них похитят личные данные.