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В Google Play нашли мошеннические приложения

9 декабря 14:44
Мошеннические приложения, замаскированные под банковские, обнаружили в Google Play.

Как пишет Infox со ссылкой на «Ленту», эти приложения могут украсть ваши персональные данные. Специалисты Dr. Web сумели выявить в Google Play вредоносные программы, которые под видом рекламы выгодных инвестиций могут увести российских пользователей на фишинговые сайты, где у них похитят личные данные.

Вот лишь некоторые из этих приложений: TubeBox, «ГазПрограмма», «ГосРесурсы», «МоиСбережения», «ВТБрокер». Чтобы не попасть на крючок мошенников, будьте осторожны и загружайте только рекомендованные приложения.

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