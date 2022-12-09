Как пишет издание «Подъем», подобные случаи были и в других городах России. Депутат Госдумы Елена Драпеко назвала тенденцию «паранойей» и посоветовала обратиться к психиатру тем россиянам, которым везде видятся украинские флаги. Народная избранница заявила, что Россия не собирается отказываться ни от чего украинского, особенно отметив песни, язык, костюмы сопредельного государства.