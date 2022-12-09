На днях жительница Ростова возмутилась новогодней инсталляции в центре города. Она представляла собой замок, выполненный в желто-синей цветовой гамме. Ростовчанка посчитала арт-объект недостаточно патриотичным и потребовала убрать его с улиц города.
Как пишет издание «Подъем», подобные случаи были и в других городах России. Депутат Госдумы Елена Драпеко назвала тенденцию «паранойей» и посоветовала обратиться к психиатру тем россиянам, которым везде видятся украинские флаги. Народная избранница заявила, что Россия не собирается отказываться ни от чего украинского, особенно отметив песни, язык, костюмы сопредельного государства.
Также Драпеко заявила, что не видит ничего плохого в исполнении украинских песен, если они «не прославляют Бандеру, фашизм и не унижают достоинство россиян». «Я сама знаю и пою песни на украинском языке, но в основном народные», — заключила депутат.
Что касается конфликта с арт-объектом в Ростове, то власти решили не нервировать озабоченных недостаточно патриотичными украшениями горожан. Замок оперативно демонтировали из центра города, и обещали перекрасить в синий и красный цвета.