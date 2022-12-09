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В Госдуме дали совет сходить к психиатру ростовчанам, критикующих цвета флага Украины

Сегодня, 16:29
Фото: Социальные сети
Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что увидевшим украинскую пропаганду в жёлто-синих цветах россиянам стоит обратиться к врачу.

На днях жительница Ростова возмутилась новогодней инсталляции в центре города. Она представляла собой замок, выполненный в желто-синей цветовой гамме. Ростовчанка посчитала арт-объект недостаточно патриотичным и потребовала убрать его с улиц города.

Как пишет издание «Подъем», подобные случаи были и в других городах России. Депутат Госдумы Елена Драпеко назвала тенденцию «паранойей» и посоветовала обратиться к психиатру тем россиянам, которым везде видятся украинские флаги. Народная избранница заявила, что Россия не собирается отказываться ни от чего украинского, особенно отметив песни, язык, костюмы сопредельного государства.

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Также Драпеко заявила, что не видит ничего плохого в исполнении украинских песен, если они «не прославляют Бандеру, фашизм и не унижают достоинство россиян». «Я сама знаю и пою песни на украинском языке, но в основном народные», — заключила депутат.

Что касается конфликта с арт-объектом в Ростове, то власти решили не нервировать озабоченных недостаточно патриотичными украшениями горожан. Замок оперативно демонтировали из центра города, и обещали перекрасить в синий и красный цвета.

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