Ранее местные жители заявили, что на этом участке началось строительство ТЦ. Хотя в прошлом году общественники собирали подписи за запрет на возведение комплекса.
Ростовчане просили восстановить фонтан и были недовольны плотностью застройки. Они обращались за помощью к губернатору.
Но в мэрии реализацию этого проекта опровергли. Власти уточнили, что проводятся плановые работы по демонтажу труб.
«Работы проводит Ростовводоканал, он планирует их завершить до 28 декабря. Строительство здесь не планируется», — сообщили изданию РБК в мэрии.