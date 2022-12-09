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В мэрии в Ростове опровергли начало стройки на месте фонтана на площади Ленина

Сегодня, 06:36
Фото: Яндекс.Карты
В мэрии в Ростове опровергли начало стройки на месте фонтана на площади Ленина
В Ростове-на-Дону не будут строить двухэтажный магазин на месте фонтана на площади Ленина, сообщили в администрации города.

Ранее местные жители заявили, что на этом участке началось строительство ТЦ. Хотя в прошлом году общественники собирали подписи за запрет на возведение комплекса.

Ростовчане просили восстановить фонтан и были недовольны плотностью застройки. Они обращались за помощью к губернатору.

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Но в мэрии реализацию этого проекта опровергли. Власти уточнили, что проводятся плановые работы по демонтажу труб.

«Работы проводит Ростовводоканал, он планирует их завершить до 28 декабря. Строительство здесь не планируется», — сообщили изданию РБК в мэрии. 

#Илья Протвинов#Строительство#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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