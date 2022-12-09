В соцсетях ростовчане стали гадать, по какой причине в парке решили снести фонтан. Многие вспомнили, что он не работал летом. «Может, сломался, а чинить не захотели? Вот и сносят», «По-моему, он уже несколько лет и так не работает», «Я даже не знаю, можно ли ремонтировать фонтаны. Но со сломанными нужно что-то делать. Они совсем не радуют», — пишут в соцсетях горожане.