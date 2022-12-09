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В парке «Сказка» на Западном в Ростове начали сносить фонтан

Сегодня, 16:48
Фото: Социальные сети
Конструкцию фонтана в парке «Сказка» убирают с помощью трактора, сообщает Telegram-канал «Тютина».

В Ростове в Западном микрорайоне фонтан демонтируют в парке «Сказка». Конструкцию объекта сносят с помощью трактора. Официальных заявлений от властей города насчет демонтажа фонтана не поступало.

В соцсетях ростовчане стали гадать, по какой причине в парке решили снести фонтан. Многие вспомнили, что он не работал летом. «Может, сломался, а чинить не захотели? Вот и сносят», «По-моему, он уже несколько лет и так не работает», «Я даже не знаю, можно ли ремонтировать фонтаны. Но со сломанными нужно что-то делать. Они совсем не радуют», — пишут в соцсетях горожане.

В Ростове активисты смогли восстановить фонтан «Лира», изувеченный коммунальщиками
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Ранее в мэрии в Ростове опровергли начало стройки на месте фонтана на площади Ленина.

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