В Ростове детям-сиротам передали 34 квартиры в новом ЖК

— Ребята, а у бабушки сколько радости! Я рада до слез. Просто не представляете как. Я его попечитель Никиты. У него есть еще брат. Мальчишки очень хорошими выросли. Учатся в ДГТУ. Спасибо городским властям, Алексею Валентиновичу Логвиненко за заботу о детях и такую помощь. Ура! Ура! И еще раз «Ура!»