Такой подарок беженцам решили сделать предприниматели. Так, одна из елок появилась в ПВР Ворошиловского района.
В скором времени новогодние деревья появятся в Первомайском и Пролетарском районах.
«Мы понимаем, как важно внимание тем, кому пришлось покинуть свой дом. Мэрия и бизнес объединили силы, чтобы праздник прошел в теплой обстановке», — уточнил Логвиненко.
Ранее градоначальник рассказал, как Ростов-на-Дону украсят к Новому году. В том числе по всему городу устанавливают елки и развешивают украшения. В этом году новые игрушки покупать не стали и используют прошлогодние.
До этого стало известно, что елки и сосны будут охранять в донском регионе перед Новым годом.