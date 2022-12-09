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В Ростове-на-Дону установят новогодние ели в ПВР для беженцев

Сегодня, 12:52
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону появятся новогодние ели в пунктах временного размещения, где находятся граждане из ЛНР и ДНР, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Такой подарок беженцам решили сделать предприниматели. Так, одна из елок появилась в ПВР Ворошиловского района. 

В скором времени новогодние деревья появятся в Первомайском и Пролетарском районах. 

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«Мы понимаем, как важно внимание тем, кому пришлось покинуть свой дом. Мэрия и бизнес объединили силы, чтобы праздник прошел в теплой обстановке», — уточнил Логвиненко.

Ранее градоначальник рассказал, как Ростов-на-Дону украсят к Новому году. В том числе по всему городу устанавливают елки и развешивают украшения. В этом году новые игрушки покупать не стали и используют прошлогодние.

До этого стало известно, что елки и сосны будут охранять в донском регионе перед Новым годом.

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