В пятницу, 9 декабря, в соцсетях распространилось видео, на котором ростовчанка ругала трех младшеклассников бегающих по тонкому льду. Женщина потребовала детей уйти с тонкого льда, но сама не решилась увести детей, поскольку лед мог треснуть под весом взрослого человека.
Дети не прислушались к замечанию и в конечном итоге оказались под водой. На последних кадрах взрослый мужчина бросился в воду, чтобы спасти двоих детей, барахтающихся в холодной воде между осколками льда.
«Строителям пришлось лезть в воду и вытаскивать их», — подписал видео автор.
«Если после предупреждения они не вылезли, то это был почти что естественный отбор», — заметили ростовчане.
«Допрыгались, может ума теперь больше будет», — согласились комментаторы.
Ранее ростовчане пожаловались, что дети выезжают на замерзшие водоемы на электросамокатах.