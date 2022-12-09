В пятницу, 9 декабря, в соцсетях распространилось видео, на котором ростовчанка ругала трех младшеклассников бегающих по тонкому льду. Женщина потребовала детей уйти с тонкого льда, но сама не решилась увести детей, поскольку лед мог треснуть под весом взрослого человека.