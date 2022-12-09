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В Ростове на Западном дети едва не погибли, провалившись под лед

Сегодня, 10:57
Фото: ТГ канал "Ростов Главный"
В Ростове на ЗЖМ непослушные дети едва не погибли, провалившись под лед
В Ростове на балке имени Игоря Рябинина двое детей оказались подо льдом, несмотря на замечания взрослых, видео появилось в соцсетях.

В пятницу, 9 декабря, в соцсетях распространилось видео, на котором ростовчанка ругала трех младшеклассников бегающих по тонкому льду. Женщина потребовала детей уйти с тонкого льда, но сама не решилась увести детей, поскольку лед мог треснуть под весом взрослого человека. 

Дети не прислушались к замечанию и в конечном итоге оказались под водой. На последних кадрах взрослый мужчина бросился в воду, чтобы спасти двоих детей, барахтающихся в холодной воде между осколками льда.  

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«Строителям пришлось лезть в воду и вытаскивать их», — подписал видео автор. 

«Если после предупреждения они не вылезли, то это был почти что естественный отбор», — заметили ростовчане.

«Допрыгались, может ума теперь больше будет», — согласились комментаторы. 

Ранее ростовчане пожаловались, что дети выезжают на замерзшие водоемы на электросамокатах.

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