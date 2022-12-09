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Posted 9 декабря 2022, 07:49

Published 9 декабря 2022, 07:49

Modified 9 декабря 2022, 07:51

Updated 9 декабря 2022, 07:51

В Ростове объявили план «Сирена» из-за ограбления ларька микрозаймов

В Ростове объявили план «Сирена» из-за ограбления ларька микрозаймов

9 декабря 2022, 07:49
Фото: 1MI. В Ростове объявили план «Сирена» из-за ограбления ларька микрозаймов
В Ростове вооруженный мужчина ограбил ларек микрозаймов на 200 тысяч рублей, об этом сообщил Telegram-канал «Чё по Ростову?».

Источник рассказал, что на днях в Октябрьском районе Ростова-на-Дону произошло ограбление. Неизвестный мужчина, одетый в черное, «обнес» ларек микрофинансовую организацию «Деньги сразу» на проспекте Ленина, 101.

Вооруженного грабителя описали как мужчину средних лет, который вошел в ларек и под угрозой оружием забрал 200 тысяч рублей. 

Сейчас в городе объявлен план «Сирена», по данным источника, правоохранители ищут подозреваемого. 

«Тот случай, когда клиент буквально понял фразу деньги сразу», — прокомментировали новость ростовчане. 

«В том году тоже там грабили», — добавил один из горожан, заметив, что ларек не впервые переживает вооруженное ограбление. 

Ранее в Ростовской области мужчина ограбил пенсионерку, что привело к ее гибели.

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