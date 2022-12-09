Источник рассказал, что на днях в Октябрьском районе Ростова-на-Дону произошло ограбление. Неизвестный мужчина, одетый в черное, «обнес» ларек микрофинансовую организацию «Деньги сразу» на проспекте Ленина, 101.
Вооруженного грабителя описали как мужчину средних лет, который вошел в ларек и под угрозой оружием забрал 200 тысяч рублей.
Сейчас в городе объявлен план «Сирена», по данным источника, правоохранители ищут подозреваемого.
«Тот случай, когда клиент буквально понял фразу деньги сразу», — прокомментировали новость ростовчане.
«В том году тоже там грабили», — добавил один из горожан, заметив, что ларек не впервые переживает вооруженное ограбление.
Ранее в Ростовской области мужчина ограбил пенсионерку, что привело к ее гибели.