Ростовчанка сообщила, что в автобус с номером М 288 АВ вошла собачница в сопровождении трех своих питомцев. Женщина рассказала, что собаки рычали, одна из них была без намордника, при этом все псы, запечатленные на снимки, относятся к крупным породам и не могут выгуливаться без намордника.