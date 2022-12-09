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В Ростове пассажиров автобуса № 54 напугали агрессивные псы без намордника

Сегодня, 11:00
Фото: ВК группа "Это Ростов!"
В Ростове пассажиров автобуса № 54 напугали агрессивные псы без намордника
В Ростове пассажиров автобуса № 54 возмутила собачница со сворой питомцев без намордников в салоне, сообщения появились в соцсети «ВКонтакте».

В городское сообщество обратилась местная жительница, которая рассказала, что в пятницу, 9 декабря, во время поездки на автобусе № 54 она столкнулась с агрессивными собаками. 

Ростовчанка сообщила, что в автобус с номером М 288 АВ вошла собачница в сопровождении трех своих питомцев. Женщина рассказала, что собаки рычали, одна из них была без намордника, при этом все псы, запечатленные на снимки, относятся к крупным породам и не могут выгуливаться без намордника. 

«Люди боялись пройти к двери на выход, так как собаки рычали. Водителю было всё равно», — пожаловалась ростовчанка. 

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В ответ на это комментаторы ответили, что не видят, что так испугало пассажирку. Хоть собаки и крупные, они выглядят спокойными.  

«А потом меня с песелем в наморднике и тихо сидящим ни в один автобус водители не пускают. Теперь ясно, почему…», — заметила одна из горожанок, заметив, что хозяйку животных могли просто попросить придержать ее собак. 

«С утра в автобусах нужно надевать намордники на некоторых людей», — поддержали ее другие собачники. 

Ранее в Ростове обнаружили завод, где массово умирают собаки.

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