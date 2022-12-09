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В Ростове вынесли приговор по делу о взрыве ларька с шаурмой

Сегодня, 17:12
Фото: Социальные сети
Владелец взорвавшегося в январе прошлого года ларька на Левенцовке получил семь лет колонии, сообщает пресс-служба Советского районного суда Ростова.

Советский районный суд Ростова вынес приговор по делу о взрыве ларька с шаурмой. Трагедия повлекла гибель трех человек — двух поваров и одного покупателя. Инцидент произошел 7 января прошлого года на улице Жданова.

Обвиняемым по делу проходил владелец ларька Самвел Товмасян. Он поставил газовые баллоны в павильоне слишком близко к рабочим местам поваров. Пламя от их готовки находилось рядом с взрывоопасными предметами, что в итоге и спровоцировало трагедию.

На суде Товмасян полностью признал свою вину и получил обвинительные приговор. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, а также штраф в размере 450 тысяч рублей.

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﻿Напомним, трагедия со взрывом ларька с шаурмой приобрела большую огласку в Ростове. Расследование дела под личный контроль брал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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