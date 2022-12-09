Обвиняемым по делу проходил владелец ларька Самвел Товмасян. Он поставил газовые баллоны в павильоне слишком близко к рабочим местам поваров. Пламя от их готовки находилось рядом с взрывоопасными предметами, что в итоге и спровоцировало трагедию.