В Ростове вынесли приговор рецедивисту, ударившему ножом в грудь знакомого в гараже

В Ростове суд рассмотрел дело в отношении 57-летнего местного жителя. Он обвинялся в убийстве своего знакомого в декабре прошлого года.
Следствие смогло доказать, что мужчина, находясь у себя в гараже, повздорил с потерпевшим на почве личных неприязненных отношений. В порыве гнева он схватил нож и ударил знакомого в сердце. Позже потерпевший скончался от ранения в машине скорой помощи.
Сообщается, что обвиняемый ранее неоднократно был судим по уголовным статьям.
Рассмотрев материалы дела, суд вынес обвинительные приговор и отправил убийцу в колонию строгого режима на 8 лет.
Ранее психически больной житель Сальска сначала забил, а потом зарезал свою мать.