В Ростове вынесли приговор рецедивисту, ударившему ножом в грудь знакомого в гараже

Следствие смогло доказать, что мужчина, находясь у себя в гараже, повздорил с потерпевшим на почве личных неприязненных отношений. В порыве гнева он схватил нож и ударил знакомого в сердце. Позже потерпевший скончался от ранения в машине скорой помощи.