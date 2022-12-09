rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове вынесли приговор рецедивисту, ударившему ножом в грудь знакомого в гараже

Сегодня, 18:17
Фото: 1MI
На восемь лет колонии отправится житель Ростова, зарезавший в гараже своего знакомого, рассказали в СУ СКР по региону.

В Ростове суд рассмотрел дело в отношении 57-летнего местного жителя. Он обвинялся в убийстве своего знакомого в декабре прошлого года.

Следствие смогло доказать, что мужчина, находясь у себя в гараже, повздорил с потерпевшим на почве личных неприязненных отношений. В порыве гнева он схватил нож и ударил знакомого в сердце. Позже потерпевший скончался от ранения в машине скорой помощи.

 

В Ростовской области местный житель зарезал свою возлюбленную
Узнать подробнее

Сообщается, что обвиняемый ранее неоднократно был судим по уголовным статьям.

Рассмотрев материалы дела, суд вынес обвинительные приговор и отправил убийцу в колонию строгого режима на 8 лет.

Ранее психически больной житель Сальска сначала забил, а потом зарезал свою мать.

Читайте также:
В пьяном угаре житель Ростовской области зарезал сестру своей женыВ Ростовской области состоящий на учете у психиатра 19-летний парень зарезал матьЖитель Ростовской области зарезал 32-летнюю дочь во время ссоры
#Приговор#Суд#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростове затягивают строительство канатки, а горожане отказываются носить маски
Сегодня, 14:56
«Исцеление по-ростовски»: больной раком заключенный Новиков стал здоровым в МОТБ-19
Сегодня, 12:51
В Ростове пассажиров автобуса № 54 напугали агрессивные псы без намордника
Сегодня, 11:00
Почти тысяча спасателей будут охранять Ростов на Новый год
Сегодня, 13:21
Под Таганрогом электричка насмерть сбила мужчину
Сегодня, 13:49
ЖК «Измаильский» стал лучшим в Ростовской области
Сегодня, 07:15