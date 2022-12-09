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В Ростове затягивают строительство канатки, а горожане отказываются носить маски

Сегодня, 14:56
Фото: Bengt Nyman/CC BY / flickr.com
Ростовская область остается без канатной дороги, зато с рыбой
В Ростове строительство канатной дороги отложили, как минимум, на год, тем временем из Красной книги в регионе убрали рыбу шемаю, а местные жители обсуждают перспективу возвращения масочного режима.

Отложили в долгий ящик

В Ростове принято решение, как минимум, на год отсрочить строительство канатной дороги. Планировалось, что она будет начинаться от Театрального спуска и соединит оба берега реки Дон.

На амбициозный проект уже выделено более девяти гектаров земли. Протяженность канатной дороги должна была составить 3,9 километра.

Власти рассматривали дорогу как вид общественного транспорта. Пассажиропоток в день должен был составить около 700 человек.

Однако, как рассказали СМИ в администрации города, проект планировки будет готов лишь летом 2023 года. Хотя ранее говорилось, что само строительство начнется в конце 2022 года. На какой срок теперь откладывается возведение канатной дороги, не сообщается. 

Схема канатной дороги в Ростове
Фото: rostov-gorod.ru
Строительство канатной дороги в Ростове-на-Дону отложили как минимум на год
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Ловись, рыбка, большая и маленькая

Министерство природы и экологии Ростовской области сообщило, что азово-черноморская шемая перестала быть объектом угрозы исчезновения.

В конце ноября в Ростовской области решили пересмотреть Красную книгу региона. Там решили изменить список редких или находящихся под угрозой исчезновения животных. Именно тогда было решено убрать из Красной книги шемаю.

Последние годы ее популяция стремительно сокращалась и, действительно, могла исчезнуть. Однако после запрета на вылов кризис удалось преодолеть и спасти шемаю от вымирания. 

Шемаю исключили из списка вымирающих видов рыбы Красной книги Ростовской области
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Безмасочный режим

Минздрав России рекомендовал вернуть масочный режим. Причиной этому стал рост заболеваемости коронавирусом и гриппом.

RostovGazeta провела опрос среди ростовчан, чтобы выяснить, как они относятся к перспективе возвращения обязательного ношения масок. 48% опрошенных заявили, что не собираются больше носить маски. 40% респондентов высказались, что примут решение в зависимости от развития ситуации с заболеваемостью. О готовности надеваться маски в общественных местах заявили лишь 12% ростовчан.

В Ростове могут вернуть масочный режим
Фото: rostov-gorod.ru

Многие отметили, что не видят смысла в ношении масок. Также немало людей заявили, что готовы носить средства защиты только в магазинах.


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