В конце ноября в Ростовской области решили пересмотреть Красную книгу региона. Там решили изменить список редких или находящихся под угрозой исчезновения животных. Именно тогда было решено убрать из Красной книги шемаю.

Последние годы ее популяция стремительно сокращалась и, действительно, могла исчезнуть. Однако после запрета на вылов кризис удалось преодолеть и спасти шемаю от вымирания.