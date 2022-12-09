Сотрудник ведомства отметил, что Азовское море является гораздо более сложным для движения судов водоемом, поскольку в отличие от Черного моря, оно является не только мелководным, но также более суровым для прохождения.
Дмитрий Беликов объяснил, что причиной сложностей судоходства являются короткие, но сильные волны, которые бьют о борт судов и повышают нагрузку на их корпуса.
«Гашение кинетической энергии у волн почти отсутствует», — цитирует Беликова портал Dоnnеws.
Замминистра транспорта добавил, что в связи с этими условиями суда, передвигающиеся по речным и морским путям Ростовской области, приходится делать более крепкими, чтобы они могли совершать рейсы по судоходным путям без ущерба для себя.
Ранее стало известно, что после недельного простоя кораблей удалось возобновить судоходство по реке Дон.