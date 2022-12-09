В сети предлагают оформить кредит без подтверждения дохода

Издание предупреждает - ни в одном крупном банке страны не получится открыть зарплатную карту задним числом. И в любом случае, кредитная история заемщика обязательно будет проверена. Конторы, которые предлагают такие сомнительные услуги, просто выманивают у людей их документы и персональные данные. Это делается с целью получить доступ к счетам граждан, а в будущем оформлять на их имена свои кредиты.