В сети предлагают оформить кредит без подтверждения дохода

Об этом пишут INFOX.RU со ссылкой на «Известия». В информагентстве рассказали о новой «услуге», которую предлагают в Рунете: оформление кредита размером до 8 миллионов рублей под 4,4% годовых. Интересный факт - оформить заем предлагают даже тем, у кого уже имеются долги и просрочки. «Благотворители» заявляют, что заемщику не нужно подтверждать свой доход.
Эти "сервисы" якобы оформляют, желающему воспользоваться их услугами, карту в одном из банков, чтобы затем провести его как зарплатного клиента. После этих манипуляций банк якобы видит, что на карту данного клиента последние шесть лет поступали денежные переводы. Но перед оказанием услуги у гражданина запрашивают весь пакет документов - копию паспорта, СНИЛСа, ИНН, трудовой книжки и справки 2-НДФЛ.
Издание предупреждает - ни в одном крупном банке страны не получится открыть зарплатную карту задним числом. И в любом случае, кредитная история заемщика обязательно будет проверена. Конторы, которые предлагают такие сомнительные услуги, просто выманивают у людей их документы и персональные данные. Это делается с целью получить доступ к счетам граждан, а в будущем оформлять на их имена свои кредиты.
А с помощью СНИЛСа правонарушители получают доступ к аккаунту Госуслуг в том случае, если владелец аккаунта не включил на нем двойную аутентификацию.