По предварительной информации, водитель Lada Vesta ехал по улице Чехова в районе дома № 150, когда перед его автомобилем оказалась 15-летняя девочка. Подросток решила перейти дорогу в неустановленном месте, в результате чего оказалась под колесами автомобиля и была доставлена в больницу.