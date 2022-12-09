В четверг, 8 декабря, в 18.50 мск в Таганроге на улице Чехова произошла авария с участием несовершеннолетней.
По предварительной информации, водитель Lada Vesta ехал по улице Чехова в районе дома № 150, когда перед его автомобилем оказалась 15-летняя девочка. Подросток решила перейти дорогу в неустановленном месте, в результате чего оказалась под колесами автомобиля и была доставлена в больницу.
Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.
Ранее в Ростове насмерть сбили мужчину, который выбежал на дорогу.