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В Таганроге 15-летняя девочка оказалась под колесами автомобиля 8 декабря

Сегодня, 09:15
Фото: 1MI
В Таганроге 15-летняя девочка оказалась под колесами автомобиля 8 декабря
В Ростовской области девочка-подросток попала в больницу после того, как ее сбил автомобиль Lada Vesta, об этом сообщили в пресс-службе донского управления Госавтоинспекции.

В четверг, 8 декабря, в 18.50 мск в Таганроге на улице Чехова произошла авария с участием несовершеннолетней. 

По предварительной информации,  водитель Lada Vesta ехал по улице Чехова в районе дома № 150, когда перед его автомобилем оказалась 15-летняя девочка. Подросток решила перейти дорогу в неустановленном месте, в результате чего оказалась под колесами автомобиля и была доставлена в больницу. 

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Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.

Ранее в Ростове насмерть сбили мужчину, который выбежал на дорогу. 

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#Надежда Пустяк#Происшествия#Ростовская область#Таганрог#Происшествие#Городская среда#Дорога#Дтп#Дети
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