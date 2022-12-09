В четверг, 8 декабря, в Таганроге произошло ДТП с участием трамвая. Инцидент произошел в переулке Смирновском, 26. Водитель легковушки Skoda Felicia, предположительно, хотел быстро проехать через трамвайные пути, однако не рассчитал скорость. Движущийся на встречу трамвай протаранил авто.
К счастью, никто из водителей и пассажиров не пострадал. Легковушка получила значительную вмятину сбоку, а у трамвая отвалился бампер.
Это не первое подобное ДТП с участием нового красного трамвая в Таганроге. В начале ноября трамвай также врезался в легковое авто, не уступившее ему дорогу.