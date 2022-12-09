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В Таганроге в ДТП пострадал еще один новый красный трамвай

Сегодня, 12:06
Фото: donland.ru
В Таганроге в ДТП снова пострадал новый красный трамвай
Трамвай в Таганроге протаранил легковушку на путях, сообщили в соцсетях очевидцы.

В четверг, 8 декабря, в Таганроге произошло ДТП с участием трамвая. Инцидент произошел в переулке Смирновском, 26. Водитель легковушки Skoda Felicia, предположительно, хотел быстро проехать через трамвайные пути, однако не рассчитал скорость. Движущийся на встречу трамвай протаранил авто.

К счастью, никто из водителей и пассажиров не пострадал. Легковушка получила значительную вмятину сбоку, а у трамвая отвалился бампер.

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Это не первое подобное ДТП с участием нового красного трамвая в Таганроге. В начале ноября трамвай также врезался в легковое авто, не уступившее ему дорогу.

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