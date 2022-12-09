В пятницу будет облачно с температурой 3 градуса. Должен усилиться ветер до четырех метров в секунду.
В субботу, 10 декабря, станет еще теплее, температура поднимется до пяти градусов. В воскресенье столбики термометров покажут шесть градусов.
По прогнозам, в ближайшие дни осадков не ожидается, но сложится облачная погода. В понедельник температура достигнет девяти градусов.
Cо вторника снова начнутся похолодания, а ночью снова вернутся заморозки.
Ранее ростовский таксист объяснил, почему цены на поездки подскакивают в разы в непогоду.