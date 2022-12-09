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В выходные в Ростове-на-Дону резко потеплеет с 10 декабря

Сегодня, 05:03
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на выходных уйдут заморозки и потеплеет до плюс шести градусов, сообщили в Гидрометцентре.
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Погода

В пятницу будет облачно с температурой 3 градуса. Должен усилиться ветер до четырех метров в секунду. 

В субботу, 10 декабря, станет еще теплее, температура поднимется до пяти градусов. В воскресенье столбики термометров покажут шесть градусов. 

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По прогнозам, в ближайшие дни осадков не ожидается, но сложится облачная погода. В понедельник температура достигнет девяти градусов. 

Cо вторника снова начнутся похолодания, а ночью снова вернутся заморозки.

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#Илья Протвинов#Погода#Прогноз погоды#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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