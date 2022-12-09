VK расширяет возможности цифровой наружной рекламы в регионах

«Для нас важно развивать технологии, которые помогут каждому бизнесу эффективно взаимодействовать со своими клиентами. Все больше компаний работают с DOOH (проект VK): за первые девять месяцев 2022 года инвестиции рекламодателей в этот канал увеличились в 1,5 раза год к году. Вместе с этим активно растет число представителей малого и среднего бизнеса, использующих инструмент для продвижения, — комментирует Мария Филина, руководитель направления DOOH, VK. — Партнерство с таким крупным оператором, как Дизайнмастер, делает цифровую наружную рекламу еще доступнее. Любая компания — от салона красоты до девелопера — может самостоятельно запустить продвижение на новых цифровых конструкциях в 11 регионах России. Микс технологий VK и данных поможет сделать это быстро и эффективно».