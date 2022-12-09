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Вода начала возвращаться в реку Дон в Ростове-на-Дону с 8 декабря

Сегодня, 04:44
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в реке Дон стала прибывать вода, которая пропала из-за сильного ветра, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что из-за сильного ветра частично выдуло воду из реки. Из-за этого береговая зона стала намного больше.

Теперь горожане рассказали, что ветер стал слабее и вода начала возвращаться. 

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«Наше любимое море возвращается к нашим берегам», — написал автор. Пользователи в комментариях обрадовались этому событию.

«Погуляло и хватит», — сообщили горожане.

Напомним, что некоторые водители выезжали на берег и потом не могли выехать оттуда. А владелец «Нивы» устроил дрифт на песке.

Также в городе появлялись проблемы с водоснабжением.

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#Вода#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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