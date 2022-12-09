Напомним, что из-за сильного ветра частично выдуло воду из реки. Из-за этого береговая зона стала намного больше.
Теперь горожане рассказали, что ветер стал слабее и вода начала возвращаться.
«Наше любимое море возвращается к нашим берегам», — написал автор. Пользователи в комментариях обрадовались этому событию.
«Погуляло и хватит», — сообщили горожане.
Напомним, что некоторые водители выезжали на берег и потом не могли выехать оттуда. А владелец «Нивы» устроил дрифт на песке.
Также в городе появлялись проблемы с водоснабжением.