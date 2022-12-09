Воробьев: Реконструкция дороги в подмосковном Жуковском завершится до конца декабря

Глава региона заявил, что жители области сами попросили расширить проезжую часть. Так станет намного удобнее и безопаснее. Дорога до ближайшего Раменского занимает полтора-два часа, а до Москвы - три часа. Гражданам приходится добираться до пункта назначения с большим трудом. Когда реконструкция завершится, время проезда по улице Туполева сократится до 10 минут, а от центра города Раменского до М-5 «Урал» и аэропорта Жуковский получится доехать за 15-20 минут. Движение сделают бессветофорным.