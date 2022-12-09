Воробьев: Реконструкция дороги в подмосковном Жуковском завершится до конца декабря

Как сообщает rg.ru, работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Глава региона заявил, что жители области сами попросили расширить проезжую часть. Так станет намного удобнее и безопаснее. Дорога до ближайшего Раменского занимает полтора-два часа, а до Москвы - три часа. Гражданам приходится добираться до пункта назначения с большим трудом. Когда реконструкция завершится, время проезда по улице Туполева сократится до 10 минут, а от центра города Раменского до М-5 «Урал» и аэропорта Жуковский получится доехать за 15-20 минут. Движение сделают бессветофорным.
Дорогу расширят с двух до четырех-шести полос, появится новое освещение. Под площадью Громова сделают тоннель, который будет частью двухуровневой развязки. Тоннель позволит организовать беспрепятственный проезд транзитного транспорта из Раменского и в него. Кроме того, там установят пять надземных пешеходных переходов. Их построят с учетом потребностей маломобильных людей.
Когда реконструкция завершится, перемены ощутят свыше 400 000 жителей Московской области. Работы идут на участке дороги общей протяженностью 2,7 километра, включая тоннель – 712 метров. Расчетная скорость движения там составит 70 километров в час. Перспективная интенсивность потока - 50 000 машин в день.
Проезжую часть реконструируют с середины лета 2018 года. Работы планируют завершить до конца текущего месяца. Трасса станет продолжением подъездного пути от трассы М-5 «Урал» к Жуковскому, который был построен в 2016 году.
В настоящее время участок готов на 95%. В работах задействовали 220 человек. В их распоряжении 38 единиц специальной техники. Рабочие уложили асфальтобетонное покрытие на проезжей части тоннеля и начали наносить дорожную разметку.
По словам директора по управлению проектами инфраструктурного строительства компании-генподрядчика АО «Стройтрансгаз» Петра Пономарева, работы вышли на последнюю стадию. Идет пусконаладка инженерного оборудования.
Сегодня в Московской области строятся 50 дорожных объектов, среди них 14 - федеральные.
Воробьев назвал некоторые из них: М-12 «Москва-Казань», обход Октябрьского, М-5 «Урал», участок Ярославского шоссе в Мытищах и строительство Мытищинской хорды (в рамках концессионного соглашения). Ни один проект не остановлен. Некоторые даже сдают досрочно. Северный обход Лобни и Лобненское шоссе будут введены в эксплуатацию в 20-х числах декабря.