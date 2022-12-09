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ЖК «Измаильский» стал лучшим в Ростовской области

Сегодня, 07:15
Фото: ГК «Альянс»
Среди жилых комплексов Ростовской области первую строчку рейтинга портала ЕРЗ РФ по итогам декабря занял ЖК «Измаильский экоквартал» от ГК «Альянс». Всего в топе представлены 466 жилых комплексов, расположенных на территории региона.

Заслужить такое признание непросто: рейтинг оценки жилых комплексов включает в себя более 130 параметров. Особое внимание уделяется качеству строительства и используемым материалам. Учитывается также наличие парковочных мест, кладовых помещений, благоустройство и озеленение территории. В целях обеспечения прозрачности данных по каждому из параметров застройщик обязан предоставить подтверждение экспертной комиссии.

Баллы по каждому показателю суммируются, а конечный итог определяет место ЖК в рейтинге. По сумме баллов «Измаильский экоквартал» набрал 45,8  - что стало лучшим результатом в регионе.

Жилой комплекс «Измаильский экоквартал» - это кирпичные дома высотой от 10 до 14 этажей с большим набором улучшенных характеристик. Все квартиры сдаются с черновой отделкой, которая включает в себя стяжку пола с шумоизоляцией, штукатурку холодных стен, возможность установки теплого профиля на лоджии. По желанию собственники могут выбрать дополнительно три вида ремонта - предчистовую отделку, ремонт «под ключ» и ремонт по дизайнерскому проекту.

В каждом доме есть кладовые помещения, колясочные, подземный паркинг с выходами к лифту. По периметру домов расположены дополнительные парковочные места для гостей.

На территории ЖК обустроены игровые зоны для детей разного возраста, а для взрослых - места  активного и спокойного отдыха с фонтаном. Озеленение выполнено с учетом смены сезонов. На свежем воздухе обустроена воркаут-зона, уличные тренажеры и столы для тенниса. В шаговой доступности находятся школы, детские сады, ТРК «Горизонт», Центр здоровья H2O Life и др.

В этом году, на полгода раньше срока, ключи от своих квартир получили собственники I этапа «Измаильского экоквартала». А на январь 2023 года уже запланирована передача квартир дольщикам II этапа, что на девять месяцев опережает изначальный срок. В этих секциях осталось 11 квартир, которые до нового года можно приобрести по программе субсидированной ипотеки со ставкой 0,1%. III этап будет сдан в III квартале 2023 года.

Напомним: ГК «Альянс» была создана в 1992 году. Постепенно главным направлением деятельности компании стало жилищное строительство. В 2022 году девелопер сумел выйти в лидеры рынка недвижимости бизнес-класса, проекты компании получили престижные награды. Осенью компания приступила к строительству нового проекта - ЖК «Лермóнт»: 16-квартирный клубный дом будет расположен на улице Лермонтовской. Он также награжден ЕРЗ.РФ по итогам декабря. Комплекс занял 3-е место в номинации «Многоэтажные дома, бизнес-класса». В начале недели компания сообщила о старте продаж квартир в этом объекте. 

Подробнее о проектах ГК «Альянс»:

ЖК «Лермóнт».

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#Анна Петрова
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