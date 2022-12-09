ЖК «Измаильский» стал лучшим в Ростовской области

В этом году, на полгода раньше срока, ключи от своих квартир получили собственники I этапа «Измаильского экоквартала». А на январь 2023 года уже запланирована передача квартир дольщикам II этапа, что на девять месяцев опережает изначальный срок. В этих секциях осталось 11 квартир, которые до нового года можно приобрести по программе субсидированной ипотеки со ставкой 0,1%. III этап будет сдан в III квартале 2023 года.